HOME NEWS NASIONAL

Didukung Seluruh DPD, Munas XI Golkar Tetapkan Bahlil Jadi Dewan Formatur Tunggal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |00:01 WIB
Didukung Seluruh DPD, Munas XI Golkar Tetapkan Bahlil Jadi Dewan Formatur Tunggal
Adies Kadir. (Foto: Okezone/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai dewan formatur tunggal. Hal itu disekapati dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) malam.

Ketua Pimpinan Munas XI Golkar, Adies Kadir mengatakan, seluruh pemegang hak suara menyatakan telah mendukung Bahlil menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu disampaikan dalam pandangan umum Munas XI Golkar.

"Dan yang menarik tadi kami sampaikan bahwa hampir seluruh pandangan umum dari pemegang hak suara, DPD 1 Partai Golkar, DPD 2 Partai Golkar seluruh Indonesia dan Hasta Karya, semua menyatakan bahwa mendukung Bapak Bahlil Lahadalia untuk menjadi ketua umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Dan juga sekaligus menetapkan beliau sebagai Dewan Formatur Tunggal. Jadi Formatur Tunggal oleh Bapak Bahlil," kata Ace usai Munas XI Golkar hari pertama.

Selain itu, kata Adies, Munas XI Golkar hari pertama juga menerima laporan pertanggungjawaban Agus Gumiwang Kertasasmita sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar. Dengan demikian, ia berkata, kepengurusan Agus telah demisioner.

“Jadi kami sampaikan bahwa sampai saat ini alhamdulillah proses Munas berjalan dengan lancar. Mulai dari tadi pembukaan, sampai dengan masuk rapat paripurna satu, dua, ketiga dan terakhir dapat kita skor di dapat patipurna keempat. Di mana berakhir pada saat penyerahan Panji-Panji kebesaran Partai Golkar, dan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 dinyatakan demisioner," terang Adies.

"Dan kami sebagai pimpinan sidang, saya (Adies) sebagai ketua, Pak Ace Sekretaris, ada Pak Musa, Pak Iham dan Pak Melki, sementara menjadi pimpinan DPP Pakai Golkar sampai besok terpilih ketua umum DPP Pakai Golkar periode 2024-2029," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
