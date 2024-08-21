Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Munas XI Golkar Hari Pertama Tetapkan Kepenguruan Agus Gumiwang Demisioner

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |00:36 WIB
Munas XI Golkar Hari Pertama Tetapkan Kepenguruan Agus Gumiwang Demisioner
Agus Gumiwang. (Foto: Okezone/Widya Michella)
JAKARTA - Kepengurusan sementara Partai Golkar di bawah Agus Gumiwang Kertasasmita dinyatakan demisioner. Hal itu disepakati dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar di JCC, Jakarta Pusat, Selaaa (20/8/2024).

Ketua Sidang Munas XI Golkar Adies Kadir menyampaikan, proses Munas XI berjalan lancar dari pembukaan hingga Rapat Paripurna. Ia berkata, Munas XI juga menyatakan kepengurusan DPP Golkar periode 2019-2024 telah demisioner.

"Jadi kami sampaikan bahwa sampai saat ini alhamdulillah proses Munas berjalan dengan lancar, ,ulai dari tadi pembukaan sampai Rapat Paripurna (Rapur) 1, 2, 3 dan terakhir kita skors di Rapur ke-4, di mana berakhir pada saat penyerahan panji-panji kebesaran Partai Golkar, dan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 dinyatakan demisioner," terang Adies saat jumpa pers.

Kendati demikian, Adies mengatakan, kepengurusan DPP Golkar diambil alih oleh pimpinan Munas XI hingga terpilihnya Ketua Umum Partai Golkar definitif.

"Kami sebagai pimpinan sidang, saya (Adie) sebagai ketua, Pak Ace sebagai sekretaris, ada Pak Rajeksha dan Pak Ilham dan Pak Melki sementara menjadi pimpinan DPP Partai Golkar sampai besok terpilih Ketua Umum DPP Partai Golkar definitif periode 2024-2029," terang Adies.

