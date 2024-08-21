Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Sikap Perindo Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |03:06 WIB
Ini Sikap Perindo Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah
Tama S Langkun. (Foto: Sindo Prime)
JAKARTA - Partai Perindo memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dinamakan KIM Plus. Bersama 11 partai lainnya, mereka mengusung Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Sehari setelah mendeklarasikan dukungan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024. Sehingga terdapat perubahan dalam aturan ambang batas dalam pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Partai Perindo yang sebelumnya bersama PDIP dalam Pilpres 2024, kini memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda di Pilkada Serentak 2024. Usai putusan MK, Tama S. Langkun selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, menegaskan pihaknya masih berada di pendirian terakhir.

"Yang pasti, hari ini kita masih pada sikap kami yang terakhir. Belum ada perubahan apa pun, karena kami juga masih harus banyak membicarakan, banyak mendiskusikan, mana yang terbaik buat masyarakat dan mana yang terbaik juga buat partai kami," ujar Tama di Sindo Prime, Selasa (20/8/2024).

Soal bersatu kembali dengan PDIP usai putusan MK, Tama menegaskan belum ada pembicaraan lebih lanjut di dalam Partai Perindo. Ia memastikan bahwa setiap petinggi partai sedang mempelajari putusan MK.

"Soal kemudian bergabung dengan koalisi yang seperti apa saat ini, kita baru lihat putusannya, kita juga masih harus pelajari seksama. Tapi yang pasti apa yang sudah kita putuskan tetap kita jalankan," ungkapnya.

"Konteks perubahan tentu kita juga enggak alergi sama perubahan. Kalau ada kemudian kerja sama politik yang akan terbangun, saya rasa itu menjadi salah satu opsi juga. Kalau bicara dengan rekan-rekan di PDIP misalnya, kita pernah bersama di pilpres dan saya rasa sampai hari ini masih banyak juga Perindo dan PDIP yang kemudian bersama-sama di tingkat daerah," sambung Tama.

 

