Partai Perindo Tak Asal Berikan Surat Rekomendasi ke Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Partai Perindo resmi menyerahkan 90 surat rekomendasi berupa B1 KWK kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) yang akan maju di Pilkada Serentak 2024. Setelah surat itu diberikan kepada para calon kepala derah (cakada), Partai Perindo berkomitmen akan membantu kemenangan di daerah.

Demikian diutarkan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia, di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

“Tentunya kami dari Partai Perindo akan mengawal secara serius upaya-upaya pemenangan di seluruh daerah yang kita setujui bakal calon kepala daerahnya,"ujarnya.

"Kalau yang datangnya masih bergelombang ya tapi kita sudah tetapan ada sekitar 90 calon kepala daerah yang dari kemarin kita sudah lakukan proses penyerahannya kepada bacakada," lanjut Ferry.

Ferry menjelaskan, 90 surat rekomendasi itu terus bertambah hingga waktu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

"Masih berlanjut karena kita ada beberapa calon-calon kepala daerah yang memang kita belum putuskan untuk kita berikan rekomendasi sesuai dengan, tentunya peta koalisi yang memang ada," ujarnya.

Partai Perindo kata dia tak akan sembarang memberikan surat rekomendasi terhadap cakada. Sebab pihaknya lebih dulu melakukan survei apakah calon yang akan diusung memenuhi kriteria yang diinginkan partai perindo.

“Yang paling penting adalah, tentunya kita juga ingin mereka yang kita usung itu adalah menang jadi berdasarkan hasil survei-survei memang sudah, sudah ada yang masuk pada kita," tandasnya.