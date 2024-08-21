Partai Perindo Komitmen Kawal Kemenangan Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Partai Perindo resmi memberikan puluhan surat rekomendasi berupa B1 KWK untuk para bakal calon kepala daerah (Bacakada) agar bisa berkontestasi di Pilkada Serentak 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia meminta agar seluruh calon kepala daerah terus melakukan komunikasi dengan kader Partai Perindo di daerah agar membantu meraih kemenangan.

"Kita berharap bahwa bakal calon tersebut juga bisa terus komunikasi secara Intens dan bersinergi dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Partai Perindo," kata Ferry di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta.

Perindo kata dia berkomitmen untuk membantu kemenangan para Bacakada yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Perindo.

"Tentunya, kami dari Partai Perindo akan mengawal secara serius upaya-upaya pemenangan di seluruh daerah yang kita setujui bakal calon kepala daerahnya," tuturnya.

Dia menjelaskan, hari ini Partai Perindo akan melanjutkan kembali penyerahan surat rekomendasi kepada para Cakada. Dia menegaskan Partai Perindo akan terus melakukan dukungan kepada Cakada yang dinilai memiliki potensi menang di daerah.

"Masih berlanjut karena kita ada beberapa calon-calon kepala daerah yang memang kita belum putuskan untuk kita berikan rekomendasi," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )