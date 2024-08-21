Benarkah Duet Maut Anies Ahok Mustahil Terjadi di Pilkada Jakarta 2024?

JAKARTA - Benarkah duet maut Anies Ahok mustahil terjadi di Pilkada Jakarta 2024? Hal ini menarik dikulik oleh warganet.

Terlebih, putusan MK terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang Putusan Uji Materiil Perppu Pilkada menjadi angin segar bagi PDIP. Sebab, bisa memberikan nama atau calon untuk Pilkada Jakarta.

Salah satunya mengenai nama Ahok yang santer dikabarkan akan menjadi calon PDIP. Beberapa warganet pun menilai nantinya Ahok bakal diduetkan oleh Anies.

Lantas benarkah duet maut Anies Ahok mustahil terjadi di Pilkada Jakarta 2024? Adapun Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menanggapi peluang duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta. hanya 0,00001%.

"Sampai sekarang aturannya sangat kecil kemungkinan. Nah itu lah bahasanya antara memadukan antara Pak Anies-Ahok atau Pak Ahok-Anies. Itu sudah sangat super kecil lah 0,00001 persen, kecuali UU-nya digugat ke MK berubah lagi kan, siapa bilang tidak mungkin kan," kata Eriko pada 25 Juni 2024.

Sementara itu, Anies Baswedan angkat bicara menanggapi wacana yang berkembang terkait dirinya akan diduetkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI 2024. Keduanya merupakan mantan gubernur Jakarta.

"Wong mutusin maju aja belum tahu," kata Anies menjawab wartawan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).