Gantikan Usman Kansong Jadi Dirjen IKP Kominfo, Prabu Revolusi: Ada Sejumlah PR yang Harus Diselesaikan

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melantik Prabu Revolusi sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo. Prabu menggantikan Usman Kansong yang mengundurkan diri setelah menjabat sekitar 3 tahun.

Setelah pelantikan di Gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Prabu mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 2 bulan terakhir menuju masa pergantian pemerintahan ya tentunya beberapa kegiatan internasional yang sudah dalam agenda kita, harus disukseskan secara komunikasi," kata Prabu, beberapa waktu lalu.

"Kedua, mengenai capaian pemerintah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin selama 5 tahun ini seperti apa itu juga perlu kita buatkan komunikasi kepada publik," sambungnya.

Prabu mengaku terkejut karena dia dihubungi secara mendadak untuk mengisi jabatan Dirjen IKP Kominfo menggantikan Usman Kansong.

"Tepatnya sekitar 2 hari lalu, cukup mendadak, tapi harus siap kita warga Indonesia harus siap," katanya.

Prabu pun mempunyai target untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam dua bulan ke depan menuju masa pergantian pemerintahan.