HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Lahadalia Ditetapkan Jadi Ketum Golkar Hari Ini, Penutupan Munas Dihadiri Jokowi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:21 WIB
Bahlil Lahadalia Ditetapkan Jadi Ketum Golkar Hari Ini, Penutupan Munas Dihadiri Jokowi
Bahlil Lahadalia Ditetapkan Jadi Ketum Golkar/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI, Rabu (21/8/2024). Dalam forum itu, Bahlil Lahadalia akan ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif menggantikan Airlangga Hartarto.

Sekretaris Sidang Munas XI Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, agenda munas akan menggelar rapat tiga komisi. Ketiga komisi itu ialah, Komisi Organisasi, Komisi Program Umum Partai Golkar dan Komisi Pernyataan Politik dan Rekomendasi.

"Pagi ini kegiatan Munas akan Rapat Komisi-Komisi yang terdiri atas 3 Komisi: Komis Organisasi, Komisi Program Umum Partai Golkar dan Komisi Pernyataan Politik & Rekomendasi," kata Ace kepada wartawan, Rabu (21/8/2024).

Selanjutnya, kata Ace, agenda Munas XI Partai Beringin akan dilanjutkan dengan penetapan calon tunggal Ketua Umum Golkar yakni, Bahlil Lahadalia.

"Dilanjutkan penetapan Ketua Umum Terpilih, Bapak Bahlil Lahadalia, yang merupakan satu-satunya Caketum Partai Golkar yang memenuhi persyaratan, terutama dukungan dari 30% pemilik suara Munas," kata Ace.

Kendati demikian, Ace menyebut Bahlil akan dipersilahkan menyampaikan visi-misi sebelum dilantik menjadi nakhoda partai berlambang pohon beringin itu.

 

Halaman:
1 2
      
