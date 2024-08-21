Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSAD Maruli Pimpin Sertijab 12 Pati, Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Resmi Jabat Pangkostrad

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:37 WIB
KSAD Maruli Pimpin Sertijab 12 Pati/dok TNI AD
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) jJenderal Maruli Simanjuntak memimpin upacara serah terima 12 jabatan strategis di lingkungan TNI AD. Di antaranya adalah jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangskostrad), dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad).

Adapun jabatan Pangkostrad diserahkan dari Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa kepada Mayjen TNI Mohamad Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Kadispenad resmi diserahterimakan dari Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada Kolonel Inf Wahyu Yudhayana.

"Posisi Pangdam Jaya tersebut kemudian diserahterimakan kepada Mayjen TNI Rafael Granada Baay, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya, yang kini diisi oleh Mayjen TNI Rudy Saladin," kata Maruli melalui keterangan tertulisnya, kutip Rabu (21/8/2024).

Mohamad Hasan merupakan Jenderal Kopassus yang pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi untuk memberangus Operasi Papua Merdeka (OPM). Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Roycke Harry Langie sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI-Polri sejak 2020

Dalam perjalanannya, personel gabungan TNI-Polri dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang OPM, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap.

Selain dua jabatan itu, posisi strategis lain yang turut berganti kepemimpinan adalah Pangdam IX/Udayana dari Mayjen TNI Bambang Trisnohadi kepada Mayjen TNI Muhammad Zamroni.

Selanjutnya Jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih juga berpindah dari Mayjen TNI Izak Pangemanan kepada Mayjen TNI Rudi Puruwito. Jabatan Asops KSAD diserahterimakan dari Mayjen TNI Dian Sundiana kepada Brigjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru.

 

