Ribuan Buruh Akan Geruduk DPR-KPU 2 Hari Kawal Putusan MK soal Pilkada

JAKARTA - Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Partai Buruh akan menggeruduk Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta dan Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta pada 22-23 Agustus 2024. Mereka turun ke jalan guna mengawal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 agar tetap dijalankan di Pilkada 2024.

"Dengan ini, kami menginstruksikan kepada 11 inisiator Partai Buruh, seluruh Pengurus

Executive Committee (Exco) Partai Buruh dan seluruh Anggota Partai Buruh untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Aksi dilakukan tanpa kekerasan, terukur, terarah, konstitusional dan bertanggung jawab," kata Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono dalam keterangannya dikutip, Rabu (21/8/2024).

Kahar menjelaskan, aksi unjuk rasa diawali Kantor DPR RI pada Kamis 22 Agustus 2024 besok dan Kantor KPU RI pada Jumat 23 Agustus pukul 09.00 WIB pagi. Massa aksi yang dikerahkan mencapai dua ribu dengan tuntutan buntut putusan MK Nomor 60.

"Mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah putusan MK No.

60/PUU-XXII/2024 dan KPU paling lambat tanggal 23 Agustus sudah mengeluarkan PKPU sesuai Keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Peserta aksi 2.000," katanya.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian terhadap gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. "Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Selasa 20 Agustus 2024.