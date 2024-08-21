Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Ingatkan Kader Golkar Jangan Main-Main dengan 'Raja Jawa': Celaka Kita!

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |14:49 WIB
Bahlil Ingatkan Kader Golkar Jangan Main-Main dengan 'Raja Jawa': Celaka Kita!
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sampaikan pidato perdana (Foto: Widya M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, Bahlil Lahadalia menyinggung "Raja Jawa" saat menyampaikan pidato perdananya usai terpilih menjadi orang nomor satu di partai beringin. Bahlil terpilih aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto pada Munas XI di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Ia pun mengingatkan kepada para kader partai untuk tidak bermain-main dengan 'Raja Jawa'. Sebab, jika berani main-main maka akan celaka.

"Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," kata Bahlil.

Ia pun sempat ingin mengungkapkan dampak jika main-main dengan Raja Jawa. Namun, Bahlil tak ingin mengungkapkannya di depan umum. 

"Sudah waduh ini dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. Enggak perlu," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement