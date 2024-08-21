JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, Bahlil Lahadalia menyinggung "Raja Jawa" saat menyampaikan pidato perdananya usai terpilih menjadi orang nomor satu di partai beringin. Bahlil terpilih aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto pada Munas XI di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Ia pun mengingatkan kepada para kader partai untuk tidak bermain-main dengan 'Raja Jawa'. Sebab, jika berani main-main maka akan celaka.
"Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," kata Bahlil.
Ia pun sempat ingin mengungkapkan dampak jika main-main dengan Raja Jawa. Namun, Bahlil tak ingin mengungkapkannya di depan umum.
"Sudah waduh ini dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. Enggak perlu," ucapnya.