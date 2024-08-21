24 Calon Anggota Kompolnas Lolos Tes Asesmen, Ini Daftarnya

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 mengumumkan, sebanyak 24 dari 36 perserta lolos tes asesmen.

"Peserta yang dinyatakan lolos seleksi tes kesehatan berjumlah 24 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 7 orang," kata Ketua Pansel Calon Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo kepada wartawan, Rabu (21/8/2024).

Hermawan mengatakan, 24 orang tersebut berasal dari profesi yang berbeda. Mulai dari advokat, konsultan, hingga purnawirawan Polri

"Peserta yang lolos berasal dari beragam profesi di antaranya, Advokat sebanyak 3 orang. Dosen sebanyak 7 orang, Jurnalis sebanyak 2 orang, Konsultan sebanyak 2 orang, LSM sebanyak 1 orang," katanya.

"Wiraswasta sebanyak 2 orang, Purnawirawan Polri sebanyak 3 orang, Komisioner Periode 2020-2024 sebanyak 3 orang, dan Tenaga Ahli sebanyak 1 orang," sambungnya.