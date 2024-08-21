Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jubir Anies Tegaskan Siasat DPR Anulir Putusan MK Bangkitkan Perlawanan Rakyat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |15:11 WIB
Jubir Anies Tegaskan Siasat DPR Anulir Putusan MK Bangkitkan Perlawanan Rakyat
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid mengatakan, jika DPR memaksakan melahirkan produk hukum yang menabrak norma yang telah diputuskan Mahkamah Konstitus (MK), maka itu sama dengan membangkitkan perlawanan rakyat. Saat ini, DPR diketahui tengah menggodok revisi UU Pilkada yang disinyalir akan menganulir putusan MK.

Putusan MK yang dimaksud putusan MK No 60 /PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan di Pilkada dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah. Badan Legislasi (Baleg) DPR pun telah sepakat, bahwa batas usia calon kepala daerah merujuk putusan Mahkamah Agung (MA) bukan MK. 

"Jika elit politik di DPR RI memaksakan membentuk hukum yang menabrak norma yang telah menjadi putusan MK. Maka, sama saja membangkitkan rakyat untuk melawan. Rakyat harus bersatu kawal putusan MK. Kita sudahi akal-akalan rezim ini yang telah mengebiri hukum dan aspirasi rakyat," kata Sahrin kepada Okezone, Rabu (21/8/2024).

Sahrin menilai putusan MK Nomor 60 bersifat final dan mengikat. Apabila itu ditolak merupakan proses mengangkangi hukum demi akal bulus elit.

"Putusan MK bersifat final dan mengikat (final & binding) serta langsung berlaku. Bahwa apa yang telah diputuskan itu adalah hukum yang berlaku. Sehingga bila ada upaya untuk membentuk hukum dengan melawan putusan MK. Artinya,  mengangkangi hukum dan Ini adalah akal bulus elit semata untuk memanipulasi hukum dan aspirasi rakyat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067915/mk-6xdL_large.jpg
MK: Orangtua Ambil Paksa Anak Dapat Dipidana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052157/dpr-wyq3_large.jpg
Manuver DPR Akali Putusan MK Dapat Ciderai Amanat Konstitusi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052155/ppp-bf7p_large.jpg
Baleg DPR Gelar Rapat, Akankah Keputusan MK Soal RUU Pilkada Dianulir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/337/3052082/pdip-DiGm_large.jpg
Sambut Baik Putusan MK, PDIP: Ini Kemenangan Demokrasi untuk Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/337/3052077/ilustrasi-IByv_large.jpg
Tok! MK Tolak Gugatan Aturan Mantan Gubernur Bisa Jadi Cawagub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/337/3052045/ketua_kpu-xQ1f_large.jpg
Pernyataan Lengkap Ketua KPU Sikapi Putusan MK soal Pencalonan Kepala Daerah 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement