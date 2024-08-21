Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringati Hari Juang Polri, Kapolri : Berikan Pengabdian Terbaik untuk Masyarakat

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |16:08 WIB
Peringati Hari Juang Polri, Kapolri : Berikan Pengabdian Terbaik untuk Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Polri.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaknai Hari Juang Polri yang jatuh pada 21 Agustus, sebagai momentum untuk meningkatkan semangat dalam mengabdi untuk masyarakat. Momentum ini sendiri pertama kali dilaksanakan dengan digelarnya upacara peringatan. 

"Semoga peringatan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk meningkatkan semangat dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Sigit melalui keterangan video resmi yang diterima Okezone, Rabu (21/8/2024).

Sigit mengungkap, Hari Juang Polri merupakan wujud penghormatan sekaligus momentum untuk mengenang sejarah pengabdian dan kesetiaan pahlawan pendahulu Polri.

"Yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa raga demi memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia," ujar Sigit.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga menegaskan bahwa Polri siap untuk mengabdikan diri, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Melalui tema dengan semangat hari juang, Polri yang presisi, siap mengabdi demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Sigit menuturkan, peringatan Hari Juang Polri ini telah melalui sejumlah rangkaian dengan melibatkan para senior Korps Bhayangkara. Setelah menemukan kesamaan dan kesepakatan, akhirnya diputuskan tanggal 21 Agustus menjadi peringatan momentum tersebut. 

Menurut Sigit, diperingatinya Hari Juang Polri ini menunjukkan bahwa, kepolisian sudah mengambil peran penting dalam goresan sejarah Bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan. 

 

Halaman:
1 2
      
