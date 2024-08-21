Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemisahan Bayi Kembar Siam Dempet Bokong, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:17 WIB
Pemisahan Bayi Kembar Siam Dempet Bokong, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!
Pemisahan bayi kembar di Okezone Update
Bayi kembar siam dempet bokong, berhasil dipisahkan tim dokter RSUD Dokter Soetomo, Surabaya, Jawa Timur. Namun satu bayi kembar siam meninggal dunia. Bayi Arsello kondisinya membaik dan sehat setelah menjalani operasi pemisahan dari kembarannya.

Kendati berhasil dipisahkan, bayi kembarannya, Arsenio meninggal dunia lantaran kondisi kesehatan memburuk sebelum dilakukan operasi pemisahan.Saat ini, bayi Arsello masih dirawat di ruang ICU. Bayi kembar Siampygopagus atau dempet bokong ini menjadi bayi kembar siam ke 124 yang ditangani di RSUD Dokter Soetomo Surabaya.

Sementara itu, tiga buah gunungan yang baru saja melewati pintu masuk Lapangan Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah langsung diperebutkan dan ditarik ratusan warga yang berlarian di belakang dan samping gunungan. 

Para pengusung gunungan yang tidak kuat akhirnya melepaskannya hingga ketiga gunungan ini terjatuh dan menjadi rebutan. Banyak wanita dan lansia yang terus menunduk mengambil hasil bumi yang terjatuh di tanah. Namun mereka justru ikut terjatuh dan tersungkur hingga terjepit di tengah kerumunan.

Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Rabu (21/8/2024), pukul 21.00 WIB.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya! 

(Maruf El Rumi)

      
