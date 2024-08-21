Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nahkoda Baru Beringin, Malam Ini di The Prime Show "Bahlil Jadi Ketum, Golkar Mau Dibawa Kemana?" bersama Abraham Silaban, Pukul 19.30 WIB, Live hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:22 WIB
Nahkoda Baru Beringin, Malam Ini di The Prime Show
Bahlil jadi ketum Golkar akan dibahas di iNews.
PARTAI Golkar, salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia, kini memiliki nahkoda baru setelah Bahlil Lahadalia resmi terpilih sebagai Ketua Umum. Sebagai seorang figur yang dikenal luas sebagai pengusaha sukses dan menteri di kabinet Presiden Jokowi, Bahlil membawa harapan baru sekaligus pertanyaan besar Kemana arah Golkar di bawah kepemimpinannya?

Pengangkatan Bahlil sebagai Ketum Golkar tidak lepas dari dinamika internal partai yang terus bergolak dalam beberapa tahun terakhir. Airlangga Hartarto, yang memimpin sejak 2017, dinilai berhasil menjaga stabilitas partai, tetapi beberapa pihak menganggap kepemimpinannya kurang inovatif dalam menghadapi tantangan politik baru. 

Bahlil, dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses yang bertransformasi menjadi pejabat publik, dianggap sebagai sosok yang bisa membawa perubahan dan menjawab kebutuhan Golkar di era politik yang semakin kompleks. Menjadi pemimpin Golkar bukanlah tugas yang mudah. 

Partai ini memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, dengan jaringan yang kuat tetapi juga penuh dengan intrik dan kepentingan. Selain itu, Golkar juga menghadapi tantangan eksternal, seperti persaingan dengan partai-partai baru yang lebih segar dan agresif dalam meraih dukungan, terutama dari pemilih muda. 

Lantas, apakah perubahan ini akan membawa angin segar atau justru menimbulkan tantangan baru bagi partai Golkar? Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di The Prime Show "Bahlil Jadi Ketum, Golkar Mau Dibawa Kemana?" Malam Ini Pukul 19.30 WIB, Live hanya di iNews.
 

(Maruf El Rumi)

      
