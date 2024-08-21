Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pakai Kemeja Kuning Hadiri Munas XI Golkar, Sinyal Bergabung?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:52 WIB
Jokowi Pakai Kemeja Kuning Hadiri Munas XI Golkar, Sinyal Bergabung?
Presiden Jokowi menghadiri Munas Partai Golkar 9(Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadiri Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024). Jokowi terlihat mengenakan kemeja kuning, warna yang identik dengan Golkar.

Dari pantauan, Jokowi tiba di arena Munas XI Golkar sekitar pukul 19.30 WIB. Pengawalan ketat dilakukan terhadap orangtua dari Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Sorak sorai "Jokowi" menyambut kedatangannya di arena Partai Golkar. Nampak, mantan Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kertasasmita turut menyambut Jokowi.

Tampak pula pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus hadir di lokasi seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Kemudian, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboebakar Alhabsy, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka.

Terlihat juga Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka juga hadiri Munas IX Golkar.

Sekadar informasi, Ketua Steering Committee (SC) Munas Adies Kadir mengatakan Presiden Jokowi berpeluang menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Jabatan Dewan Pembina akan diusulkan oleh forum dan ketua umum terpilih dalam Munas Golkar.

Halaman:
1 2
      
