HOME NEWS NASIONAL

Soal Pembahasan RUU Pilkada di DPR, Luhut: Saya Belum Baca

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:57 WIB
Soal Pembahasan RUU Pilkada di DPR, Luhut: Saya Belum Baca
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan
JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentarinya lebih lanjut soal RUU Pilkada 2024 yang pagi ini dibahas di DPR. Dia mengaku belum membaca secara detail draft RUU tersebut.

"Saya, saya belum baca (RUU Pilkada)," ujar Luhut di lokasi penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dirinya justru mengomentari keterpilihan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar yang baru.

"Selamat buat Pak Bahlil, sudah bagus. Golkar guyub lagi, persiapan maju pilkada November. Saya kira itu biar Golkar top jaya," ujarnya.

Sebagai informasi, Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. Hal ini muncul dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) baru usul inisiatif DPR RI menyikapi adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

      
