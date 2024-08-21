PDIP Daftarkan Anies Maju Pilgub Jakarta 27 Agustus, Mari Kawal Ramai-Ramai

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan, partainya akan mendaftarkan bakal calon gubernur (Bacagub) di Pilkada Jakarta pada 27 Agustus 2024. Soal siapa sosoknya, Masinton menyebut nama Anies Baswedan.

"Jadi nanti tanggal 27, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pihaknya mengaku memegang teguh amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini," imbuhnya.

Masinton mengungkapkan, bukan hanya PDIP, namun juga bakal ada partai politik lainnya yang turut mendaftarkan bacagub. Mereka juga berangkat dari putusan MK.

"Iya, kami akan mendaftarkan, bukan hanya kami, partai partai, calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan MK silakan gunakan," katanya.

"Jangan mau ikut aturan yang diubah-ubah untuk kepentingan penguasa hari ini," pungkasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian terhadap gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Selasa 20 Agustus 2024.