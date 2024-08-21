Soal Gempa Megathurst, BMKG: Waspadai Dua Segmen di Mentawai-Siberut dan Selat Sunda-Banten

JAKARTA - Bahaya dampak gempa dan tsunami di 13 zona Megathurst mengintai mulai dari Barat Pulau Sumatera melintasi Selatan Pulau Jawa dan berakhir di Laut Banda. Namun, gempa dan tsunami Megathurst belum dapat diprediksi kapan akan terjadi.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan setidaknya ada dua segmen yang di pantau ketat aktivitasnya dan perlu diwaspadai masyarakat yakni Mentawai-Siberut, Sumatera Barat dan Selat Sunda, Banten. Hal itu disampaikan Dwikorita dalam acara One On One di Sindonews TV yang akan tayang pada Jumat, 23 Agustus 2024 pukul 21.30 WIB.

"Nah ini zona megathrust ini tidak utuh satu, tapi terbagi menjadi 13 segmen diantara itu 11 sudah melepaskan energinya. Periode ulangnya cukup lama bisa ratusan tahun. Namun ada dua segmen menurut pakar gempa dan BMKG yakni segmen Mentawai-Siberut di Sumatera Barat dan segmen Selat Sunda, Banten itu periode ulangnya sekitar 200-an tahun sudah tercapai tetapi belum lepas. Jadi perlu diwaspadai," kata Dwikorita di Kantor BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Kami melihat itu sama dua itu. Tanpa mengabaikan yang lain, tetapi prioritas utama dua itu yang lain semoga tidak setinggi dua itu," tambahnya.