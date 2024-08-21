Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaget Lihat Jokowi Pakai Kemeja Kuning, Bahlil: Saya Kira Kader Baru, Paten Juga!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |20:30 WIB
Kaget Lihat Jokowi Pakai Kemeja Kuning, Bahlil: Saya Kira Kader Baru, Paten Juga!
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku kaget ketika presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar mengenakan pakaian berwarna kuning. Dia mengira orang yang berbaju kuning itu merupakan kader dari partai Golkar.

"Izin Bapak Presiden tadi saya pangling ketika menjemput bapak di depan. saya pikir ada kader golkar baru yang muncul, ternyata bapak presiden, karena bajunya udah kuning," ujar Bahlil dalam pidatonya, Rabu (21/8/2024).

Lantas dia berkelakar kalau pakaian presiden yang selaras dengan indentitas Golkar berwarna kuning sangat cocok dikenakan Jokowi.

"Saya pikir-pikir paten juga barang ini. cocok barang? cukup di hati saja ya," sambungnya.

Sebelumnya, bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Munas, Nampak, Jokowi mengenakan kemeja berwarna kuning. Nampak kepala negara itu tiba sekitar pukul 19.30 WIB, dengan pengawalan ketat.

Sorak sorai "Jokowi" menyambut kedatangannya di arena Partai Golkar. Nampak, mantan Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kertasasmita turut menyambut Jokowi.

 

Halaman:
1 2 3
      
