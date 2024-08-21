Penuhi Janji, Menhan Prabowo Kunjungi Papua Nugini Bertemu PM James Marape

PAPUA NUGINI - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG). Kunjungan tersebut, untuk bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini Hon James Marape, Rabu (21/8/2024).

Setibanya di Bandara Internasional Port Moresby, Menhan Prabowo yang mengenakan jas berwarna abu-abu dengan peci hitam langsung disambut hangat oleh PM James Marape. Kunjungan Menhan Prabowo ke PNG ini, salah satunya untuk memenuhi janji kepada PM Marape saat kunjungan ke Kemhan. Dan saat itu, Menhan Prabowo menyatakan keinginan untuk segera berkunjung ke Papua Nugini.

“Menepati janji saya untuk mengunjungi PNG segera, setelah kunjungan PM H.E. James Marape ke Kementerian Pertahanan Indonesia di Jakarta bulan lalu,” kata Menhan dalam keterangannya.