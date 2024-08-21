Potensi Gempa Megathrust, DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Mitigasi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa megathrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, Komisi IV DPR meminta Pemerintah untuk segera melakukan mitigasi dan antisipasi karena informasi soal potensi gempa Megathrust tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Indonesia memang salah satu negara yang rawan bencana alam, sehingga kita perlu melakukan mitigasi lebih awal agar masyarakat lebih waspada dan memahami cara penanggulannya. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan dan memastikan bahwa masyarakat kita terlindungi,” ujar anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

Daniel menjelaskan, apa yang disampaikan BMKG soal potensi gempa megathrust di Indonesia harus menjadi perhatian serius Pemerintah.

“Jangan sampai informasi awal yang disampaikan BMKG hanya dianggap angin lalu dan kita tidak melakukan persiapan. Apalagi banyak masyarakat yang khawatir karena informasi ini!” tuturnya.

"Meskipun ini bukan peringatan bahwa gempa megathrust akan terjadi dalam waktu dekat, namun masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi sedini mungkin," lanjut Daniel.