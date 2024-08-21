Ratusan Kiai dan Dubes Akan Hadiri Muktamar, PKB: Ajang Silaturahmi Elemen Bangsa!

JAKARTA – Ratusan kiai, bu nyai, para penglingsir, hingga para duta besar akan menghadiro Muktamar PKB 2024 di Bali, 24-25 Agustus 2024. Forum tertinggi kader partai besutan Muhaimin Iskandar ini akan menjadi ajang silaturahmi para tokoh bangsa.

Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB, Syaiful Huda menyatakan, Muktamar bukan hanya forum tertinggi bagi PKB, tetapi juga sarana silaturahim dengan para Kiai dan Nyai.

“Ya Muktamar PKB nanti kami mengundang para Kiai dan para Nyai, para pengasuh-pengasuh Pondok Pesantren. Bagi kami Muktamar ini bukan saja forum tertinggi PKB, tapi juga sarana silaturahim kami dengan para Kiai, para Nyai,” kata Huda di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dikatakan Huda, tak kurang dari 100 Kiai dan Nyai yang ia undang menghadiri Muktamar PKB. Antara lain KH. Said Aqil Siroj, KHR. Muhammad Kholil As’ad, KH. Imam Jazuli, KH. Hasan Zamzami, KH. Marzuki Mustamar, KH. Kafabihi Mahrus, Nyai Nurhayati Said Aqil, Nyai Hj. Ida Fatimah, hingga Nyai Hj. Saidah Marzuki.

“Kami juga mengundang para Gus dan Ning. Seperti Gus Salam, Gus Kautsar, Gus Fahim Royani, Ning Naili Zakia, Ning Dewi Masyithoh, Ning Hasna, dan banyak lagi,” ungkapnya.

“Di setiap momentum apapun, acara apapun, sudah biasa bagi kami ngaturi rawuh (mengundang) para Kiai dan Nyai. Beliau-beliau biasanya bukan Cuma jadi undangan ya, tapi juga memberi nasihat, masukan-masukan untuk PKB,”lanjut Huda.