Gempa M4,6 Guncang Kabupaten Maluku Barat Daya

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, Rabu (21/8/2024) sekira pukul 20.38 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.81 Lintang Selatan - 128.24 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.6, 21-Aug-2024 20:38:14WIB, Lok:6.81LS, 128.24BT (157 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:327 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini, belum diketahui dampak akibat gempa tersebut.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)