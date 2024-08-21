Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Tegaskan Golkar Kawal Jokowi dan Prabowo-Gibran Sampai Tuntas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:27 WIB
Bahlil Tegaskan Golkar Kawal Jokowi dan Prabowo-Gibran Sampai Tuntas
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan seluruh kader partai berlambang pohon beringin akan mengawal Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir Oktober 2024. Bahlil mengatakan hal itu di depan Jokowi yang juga hadir dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.

Selain Jokowi, turut hadir presiden terpilih Prabowo Subianto beserta wakil presiden terpilih , Gibran Rakabuming Raka.

"Bapak presiden yang saya hormati saya menegaskan bahwa seluruh kekuatan Partai Golkar harus mengawal pemerintahan Joko Widodo Ma’ruf Amin sampai tuntas. Saya ulangi Partai Golkar harus mengawal pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf amin sampai tuntas 20 Oktober 2024," ujar Bahlil dalam pidatonya dalam acara penutupan Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (21/8/2024). 

Bahlil juga menegaskan, selama 5 tahun ke depan, pihaknya bersama Golkar akan selalu mendukung pemerintahan terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. "Serta mengawal suksesnya pemerintahan Prabowo - Gibran selama lima tahun ke depan dan kalau bagus kita lanjutkan lagi," sambungnya.

Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ini ditetapkan dalam Munas XI Golkar di Jakarta, Rabu.

"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir peserta Munas setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029," kata Waketum Golkar Adies Kadir, disambut teriakan setuju para peserta Munas.

Bahlil diketahui lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon ketua umum (Caketum) tunggal. Hal itu tertuang dalam Keputusan Munas Golkar 2024 No 11/munas/golkar/2024 tentang pengesahan calon tunggal Ketum DPP Golkar periode 2024-2029.

(Arief Setyadi )

      
