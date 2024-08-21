Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramai Soal Pilkada di Medsos, Jokowi: Tapi Tetap yang Dibicarakan Si Tukang Kayu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:34 WIB
Ramai Soal Pilkada di Medsos, Jokowi: Tapi Tetap yang Dibicarakan Si Tukang Kayu
Presiden Jokowi di Penutupan Munas XI Golkar (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, ramai di media sosial dan media massa beberapa hari belakangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada. Namun, katanya, dibalik itu semua ramai juga pembahasan mengenai "Si tukang kayu".

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di JCC, Jakarta pada malam hari ini Rabu (21/8/2024).

"Ini sehari dua hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa ini sedang riuh sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan Pilkada. Setelah saya lihat di media sosial salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menyebut banyak pihak mengenai sosok "Si tukang kayu " itu. Padahal, katanya, MK telah memutuskan terkait Pilkada dan DPR merapatkannya lada hari ini.

"Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif dan yang saya ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif," kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169402//sekjen_partai_golkar_muhammad_sarmuji-PL7F_large.jpg
Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Golkar: Pastikan Pekerja Migran Dapat Pelatihan dan Pendidikan Optimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169159//golkar-YA8s_large.jpg
Golkar Kukuhkan Pengurus Baru Badan Saksi Nasional, Ini Daftar Susunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166//muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167029//bahlil-ctO0_large.jpg
Reaksi Bahlil soal Adies Kadir Dinonaktifkan dari DPR tapi Masih Digaji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement