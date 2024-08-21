Ramai Soal Pilkada di Medsos, Jokowi: Tapi Tetap yang Dibicarakan Si Tukang Kayu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, ramai di media sosial dan media massa beberapa hari belakangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada. Namun, katanya, dibalik itu semua ramai juga pembahasan mengenai "Si tukang kayu".

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di JCC, Jakarta pada malam hari ini Rabu (21/8/2024).

"Ini sehari dua hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa ini sedang riuh sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan Pilkada. Setelah saya lihat di media sosial salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menyebut banyak pihak mengenai sosok "Si tukang kayu " itu. Padahal, katanya, MK telah memutuskan terkait Pilkada dan DPR merapatkannya lada hari ini.

"Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif dan yang saya ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif," kata Jokowi.