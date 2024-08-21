Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Buruh Usung Anies di Pilgub Jakarta, Sodorkan 4 Wakil Salah Satunya Ahok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:43 WIB
Partai Buruh Usung Anies di Pilgub Jakarta, Sodorkan 4 Wakil Salah Satunya Ahok
Anies Baswedan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Buruh resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Keputusan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan hak partai nonseat untuk mendukung pasangan calon kepala daerah. 

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli mengatakan, keputusan mengusung Anies Baswedan sebagai Bacagub DKI Jakarta setelah gugatan ambang batas pencalonan kepala daerah yang disetujui oleh MK. Setelah gugatan disetujui, Partai Buruh di seluruh Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat sedang bekerja keras mengusung kepala daerah. 

"Kawan-kawan exco atau DPD wilayah DKJ Daerah Khusus Jakarta Pengurus Partai Buruh Wilayah daerah khusus Jakarta sudah lama mengusung dulu mendukung Pak Anies didukung menjadi Gubernur DKJ," katanya di Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024). 

"Hari ini, momen yang tepat yang kita bisa mengusung untuk kami tambah semangat Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies karena Pak Anies adalah pilihan buruh," tambahnya. 

Ia menambahkan, pada periode sebelumnya Anies telah teruji berpihak pada buruh dengan menaikkan upah minimun Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk pendamping Anies Baswedan Partai Buruh telah menyiapkan empat orang. 

Empat orang nama tersebut di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rano Karno, Hendrar Prihadi, dan satu kursi lagi dikosongkan. Dari empat kursi, satu kursi dikosongkan. 

"SK yang keempat kami berikan kepada Pak Haji Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur sengaja kami kosongkan menunggu perkembangan politik sampai tanggal 26 Agustus ya kami sudah siapkan 4 SK dan inilah pilihan dari Partai Buruh," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
