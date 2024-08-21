Jokowi Ungkap Alasan Kenakan Kemeja Kuning di Munas Partai Golkar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan mengenakan kemeja kuning di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024), malam ini. Awalnya, Jokowi bertanya kepada kader Golkar terkait alasannya memakai kemeja kuning.

"Mungkin ada yang bertanya kenapa saya memakai baju kuning? kenapa? ada yang bisa jawab saya beri sepeda," kata Jokowi dalam sambutannya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa baju yang dikenakannya tersebut untuk menghormati dan menghargai penyelenggara acara yaitu Partai Golkar. "Ya baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara yaitu partai Golkar," jelasnya.

Sebab, katanya, Partai Golkar telah menggelar hajatan besar dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum. "Jangan ke mana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang secara aklamasi sudah memiliki ketum yang baru yaitu Bapak Bahlil Lahadalia yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM," kata Jokowi.