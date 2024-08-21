Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ungkap Alasan Kenakan Kemeja Kuning di Munas Partai Golkar 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:44 WIB
Jokowi Ungkap Alasan Kenakan Kemeja Kuning di Munas Partai Golkar 
Presiden Jokowi hadiri Munas Golkar (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan mengenakan kemeja kuning di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024), malam ini. Awalnya, Jokowi bertanya kepada kader Golkar terkait alasannya memakai kemeja kuning.

"Mungkin ada yang bertanya kenapa saya memakai baju kuning? kenapa? ada yang bisa jawab saya beri sepeda," kata Jokowi dalam sambutannya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa baju yang dikenakannya tersebut untuk menghormati dan menghargai penyelenggara acara yaitu Partai Golkar. "Ya baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara yaitu partai Golkar," jelasnya.

Sebab, katanya, Partai Golkar telah menggelar hajatan besar dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum. "Jangan ke mana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang secara aklamasi sudah memiliki ketum yang baru yaitu Bapak Bahlil Lahadalia yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM," kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement