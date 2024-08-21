Pilkada 2024, LKPP Pastikan Kawal Pengadaan Logistik oleh KPU

JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menegaskan, pihaknya melakukan pendampingan dalam pengadaan logistik Pilkada 2024 oleh Komisi Pelihan Umum (KPU). Hal itu dilakukan menciptakan Pilkada yang aman, tertib dan kondusif.

“Prinsipnya kami di LKPP siap mendampingi (proses) pengadaan logistiknya. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada agar menghasilkan pemimpin pemimpin terbaik yang akan memimpin daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (21/8/2024).

Ketua KPU Mochammad Afifuddin berharap Pilkada 2024 bisa berjalan baik sesuai harapan dengan adanya pendampingan penuh. Sehingga bisa mengantisipasi berbagai hambatan dan tantangan.

Pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada LKPP atas pendampingan yang dilakukan, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan lancar. Pun begitu dengan Pilkada 2024 yang bakal digelar pada November mendatang.

“Berbeda dengan Pemilu 2024, Pilkada ini proses pengadaannya lebih singkat karena hanya membutuhkan waktu 60 hari dengan jumlah TPS yang tidak sebanyak Pemilu, oleh sebab itu akan berimbas kepada proses pengadaannya,” katanya.

Sementara menurut Direktur Pasar Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo, untuk memenuhi kebutuhan logistik Pilkada 2024 bisa menggunakan metode e-purchasing. Metode itu ada dalam Katalog Elektronik Sektoral yang dikelola KPU RI.

Kendati, LKPP tetap memberikan pendampingan penuh kepada KPU dalam proses pengadaannya melalui Katalog Elektronik Sektoral sehingga bisa berjalan sesuai prinsip pengadaan.

(Arief Setyadi )