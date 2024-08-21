Ulama Kharismatik Abuya Muhtadi ke PKB dan PBNU: Jangan Cekcok Terus Depan Publik!

BANTEN - Dewan Syuro DPP PKB bersilaturahmi ke kediaman Ulama Kharismatik Banten, Abuya KH Ahmad Muhtadi Dimyati di Kompleks Pondok Pesantren Roudlotul Ulum Cidahu, Pandeglang, Banten, Rabu (21/8/2024). Dewan Syuro PKB yang hadir adalah Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH Saefullah Maksum, KH Maman Imanulhaq, KH Manarul Hidayat, serta KH Syihabuddin.

Abuya Muhtadi menyampaikan pesan agar PKB dan PBNU kembali pada khittahnya masing-masing, PKB berjuang pada jalur politik, sementara PBNU berperan pada jalur keumatan, namun keduanya perlu bersinergi untuk kepentingan warga nahdliyin.

"Semuanya punya fungsinya masing-masing, mari kita selesaikan persoalan dengan kembali pada undang-undang. Jangan cekcok apalagi sampai menjadi tontonan di publik," kata Abuya Muhtadi dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Kiai Maman Imanulhaq mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan kiai struktural PKB itu dilakukan untuk meminta doa kelancaran serta restu Kiai Muhtadi Dimyati pada penyelenggaraan Muktamar PKB ke-6. Selain itu, secara khusus Dewan Syuro DPP PKB pula mengundang Abuya Dimyati untuk hadir pada Muktamar PKB besok.

Dia memastikan, Muktamar PKB yang digelar pada tanggal 24-25 Agustus 2024 itu bakal dihadiri para kiai berpengaruh dari seluruh Tanah Air.

“PKB tidak pernah melenceng dan akan terus menjadi alat perjuangan politik para ulama untuk memperjuangkan Islam Ahsunnah wal jamaah,”pungkasnya.