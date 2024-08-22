Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Puji Peran Airlangga Hartarto Buat Munas Golkar Berjalan Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |00:09 WIB
Jokowi Puji Peran Airlangga Hartarto Buat Munas Golkar Berjalan Baik
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Partai Golkar yang telah sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Dia menilai, keberhasilan terselenggaranya Munas XI Golkar tidak terlepas dari peran ketua umum sebelumnya Airlangga Hartarto. 

Kepala Negara menyebut bahwa Airlangga merupakan sosok politisi besar. Selain itu, Menko Perekonomian itu juga dinilai seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang andal.

"Saya yakin kondisi yang baik ini yang terjaga ini dalam proses di Munas ini tidak lepas dari peran ketua umum yang lama yaitu bapak Airlangga Hartarto. Seorang politisi besar, sekaligus teknokrat sejati seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata," kata Jokowi dalam sambutannya, Rabu (22/8/2024).

Jokowi menunggu kontribusi besar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang baru saja terpilih menjadi pucuk pimpinan di partai beringin. "Saya mengucapkan selamat bertugas. Kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia," kata Jokowi 

Sebelumnya Bahlil Lahadalia resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar hari kedua di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Bahlil sebagai formatur tunggal terpilih secara aklamasi.

"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir peserta Munas Golkar setuju untuk kita tetapkan bapak Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? Setuju?" kata Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Golkar, Adies Kadir yang disambut teriakan "setuju..." oleh peserta Munas.

 

