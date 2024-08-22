Bahlil ke Jokowi: Pohon Beringin Itu Buat Teduh

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons pujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke partai beringin. Ia mengatakan bahwa pohon beringin memang selalu membuat teduh.

"Memang kalau pohon beringin itu kan membuat orang teduh," kata Bahlil saat ditemui di arena Munas XI Golkar, JCC, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Bahlil berkata tak bisa diartikan bila Jokowi melempar pujian ingin masuk Golkar. Namun, ia menyatakan partainya selalu terbuka bagi warga negara bila ingin bergabung, termasuk Presiden Jokowi.

"Setiap orang, rakyat RI yang ingin menjadi kader Partai Golkar itu punya hak dan bisa diterima. Tinggal dicek administrasinya," terang Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024) malam.