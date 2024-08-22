Bahlil Lahadalia Akan Umumkan Pengurus Golkar hingga Dewan Pembina Hari Ini

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut struktural Partai Golkar, termasuk jabatan ketua dewan pembina partai beringin akan diumumkan pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Hal itu ungkapkan Bahlil usai acara penutupan Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu 21 Agustus 2024.

"Nah kalau pertanyaan apakah kemudian siapa yang menjadi dewan pembina, tunggu tanggal mainnya. Nanti besok saya akan umumkan siapa yang ketua dewan pembinanya," ujar Bahlil kepada wartawan.

Dia menegaskan bahwa dirinya yang baru saja terpilih sebagai Ketum Golkar, tentunya memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja orang yang masuk kedalam struktural partai berlambang pohon beringin.

"Tadi dalam keputusan Munas (Musyawarah Nasional) memang untuk dewan pembina, dewan etik, kemudian dewan kehormatan itu diberikan kewenangan kepada ketua umum sebagai ketua formatur untuk memilih," katanya.

Sekedar informasi, Ketua Steering Committee (SC) Munas Adies Kadir mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpeluang menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Jabatan dewan pembina akan diusulkan oleh forum dan ketum terpilih dalam Munas Golkar.