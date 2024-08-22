Bahlil Lahadalia Targetkan Partai Golkar Menangkan 60 Persen Pilkada 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menargetkan kemenangan sebesar 60% di Pilkada 2024. Ia menyatakan, pihaknya akan segera mungkin menerbitkan B1 KWK bagi bakal calon kepala daerah (cakada).

Hal itu diungkapkan Bahlil saat berpidato dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Di depan mata kita sebentar lagi akan menghadapi Pilkada. Dalam Munas, karena kemarin sudah dalam berbagai diskusi perdebatan yang panjang kita memasang target dan setiap parpol pasti mempunyai keinginan untuk bisa menang. Kami menargetkan dalam Pilkada agar bisa menang minimal 60% dalam kontestasi tersebut," kata Bahlil.

Kendati demikian, Bahlil meminta kepada seluruh kader Partai Golkar untuk kerja keras memenangkan Pilkada 2024. Ia menyatakan bakal menuntaskan surat rekomendasi pencalonan kepala daerah.

"Saya akan menuntaskan surat rekomendasi pencalonan kepala daerah segera mungkin, sehingga sebelum tanggal 27 Agustus 2024 kita dapat menyelesaikan B1 KWK yang siap didaftarkan ke KPU," tuturnya.