Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pileg DPRD Pascaputusan MK Siang Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |01:24 WIB
KPU Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pileg DPRD Pascaputusan MK Siang Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Rapat pleno tersebut akan berlangsung siang ini, Kamis (22/8/2024).

Rapat pleno KPU untuk Pileg DPRD provinsi dan kabupaten/kota tersebut dilakukan setelah adanya putusan dan ketetapan dari Mahkamah Konstitusi (MK). KPU akan menggelar rapat pleno tersebut di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU, Jakarta, sekitar pukul 14:00 WIB.

Diketahui MK mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara PHPU Pileg 2024. Total keseluruhan perkara yang diregister MK sebanyak 297 perkara. Sidang pembacaan putusan MK digelar pada 6, 7, hingga 10 Juni 2024.

Dari 44 gugatan yang dikabulkan itu, enam di antaranya mengabulkan seluruh permohonan dan 38 lainnya mengabulkan sebagian. Perkara yang dikabulkan MK paling banyak berkaitan dengan penerapan prosedur yang tidak tepat saat pemungutan hingga rekapitulasi suara sehingga berdampak pada selisih suara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3060950/kpu-pYLt_large.jpg
Tok! Iffa Rosita Resmi Jadi Komisioner KPU RI Gantikan Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3060946/dpr-2VWp_large.jpg
DPR Angkat Iffa Rosita Jadi Komisioner KPU Gantikan Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054270/kpu-voS9_large.jpg
KPU Resmi Terbitkan PKPU Pilkada Sejalan Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053141/kpu-rt2Q_large.jpg
August Mellaz: KPU Konsisten Tindak Lanjuti Putusan MK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053120/ketua_kpu_mochammad_afifuddin-yPGv_large.jpg
KPU Pastikan Putusan MK Terkait Batas Usia Cakada Bakal Masuk PKPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053116/ketua_kpu_mochammad_afifuddin-Xyfa_large.jpg
KPU Jadwalkan Rapat Konsultasi PKPU Putusan MK Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement