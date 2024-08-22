Gugus Tugas Akan Diperkuat Usai Indonesia Darurat Pornografi

JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memimpin rapat tingkat menteri membahas dan penanganan pornografi. Pasalnya, saat ini Indonesia telah mengalami darurat pornografi.

Pada rapat tersebut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Selain itu, rapat tingkat menteri itu juga dihadiri Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

“Saat ini Indonesia telah mengalami darurat pornografi sehingga perlu ada terobosan-terobosan baru terkait dengan penanganan dan pencegahan pornografi di negara kita,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag), Saiful Rahmat Dasuki usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Saiful juga mengatakan bahwa pemerintah akan memperkuat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan pornografi yang regulasinya ini telah ada sejak tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2011, PP Nomor 5 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2012.

“Dalam perjalanannya Perpres ini dari tahun 2012 hingga pertahun ini ini memang mengalami stagnasi maka pada sore hari ini. Kami melakukan rapat tingkat menteri untuk memberikan sebuah persepsi baru tentang bagaimana pencegahan terhadap pornografi dan penanganan pornografi,” katanya.