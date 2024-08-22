Profil Wanda Hamidah, Politisi yang Mendadak Putuskan Keluar dari Partai Golkar hingga Serukan Peringatan Darurat

JAKARTA - Profil Wanda Hamidah, politisi yang mendadak putuskan keluar dari Partai Golkar hingga serukan peringatan darurat. Adapun pengunduran dirinya dari Golkar melalui akun Instagramnya @wanda_hamidah yang bercentang biru.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini turut mengunggah flyer biru bergambar burung garuda dan di atasnya tertulis 'Peringatan Darurat'. Wanda menulis alasannya mundur dari Gokar.

"Iam out from Golkar. I don't wanna be in a wrong side of history. I love my country too much. INDONESIA IS NOT FOR SALE. (Saya keluar dari Golkar. Saya tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah. Saya sangat mencintai negara saya. Indonesia tidak untuk dijual)" tulis Wanda Hamidah di akun @wanda_hamidah, Rabu (21/8/2024).

Berikut anda Hamidah, politisi yang mendadak putuskan keluar dari Partai Golkar hingga serukan peringatan darurat:

Wanda Hamidah, S.H., M.Kn. (lahir 21 September 1977) adalah pemeran, model, aktivis, politikus, presenter, dan notaris berkebangsaan Indonesia. Wanda adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2009—2014.

Wanda menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Jakarta dan melanjutkan ke Universitas Trisakti untuk mempelajari jurusan Ilmu Hukum. Wanda berhasil lulus dari Magister Notaris di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wanda Hamidah adalah satu dari sekian banyak politikus yang memulai karirnya dari dunia model dan keartisan.Wanda menggeluti dunia modelling sejak duduk di bangku SMP dan kemudian pada tahun '90an ia terpilih menjadi cover girl salah satu majalah. Ia sempat membintangi beberapa iklan dan sinetron. Selain menjadi model, ia juga pernah menjadi seorang news anchor dan pembawa acara di sebuah program di salah satu stasiun TV swasta.