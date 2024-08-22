Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramai Putusan MA, Ternyata Segini Umur Kaesang Pangarep

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |07:56 WIB
Ramai Putusan MA, Ternyata Segini Umur Kaesang Pangarep
Ramai Putusan MA, Ternyata Segini Umur Kaesang Pangarep (Foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ramai putusan MA, ternyata segini umur Kaesang Pangarep menarik dikulik. Padahal MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimum calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

Sayangnya, Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru saja menolak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah.

Sehingga ramai putusan MA, membuat warganet penasaran mengenai sosok dari Kaesang Pangarep. Apalagi, dia merupakan pemimpin partai PSI.

Lantas ramai  putusan MA, ternyata segini umur Kaesang Pangarep yakni masih berusia 29 tahun. Sebab, anak bungsu dari Joko Widodo ini kelahiran 25 Desember 1994.

Sementara itu, Kaesang Pangarep merupakan anak ketiga dari Joko Widodo dan Iriana. Dia lahir di Solo, Jawa Tengah pada 25 Desember 1994. Kaesang menempuh pendidikan dasar di SD 16 Mangkubumen Kidul, Laweyan, Solo. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 1 Surakarta.

Selepas SMP, Kaesang melanjutkan di SMA di Singapura, yaitu Anglo-Chinese School International dengan program studi International Baccalaureate. Masih di Singapura dia melanjutkan kuliah di Singapore University o Social Sciences (SUSS) jurusan marketing dengan peminatan komunikasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185373//wakil_menteri_kelautan_dan_perikanan_didit_herdiawan_ashaf-WRki_large.png
Soal Putusan MK, Wamen KP: Polri Justru Perkuat Kerja Kementerian Bukan Menghambat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184860//karopenmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-0ubI_large.jpg
Usai Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183635//polri-3V9J_large.jpg
MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183602//polri-ovp1_large.jpg
Bagaimana Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183545//polri-8yLn_large.jpg
Putusan MK soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Begini Kata Akademisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183537//polri-2mcq_large.jpg
Putusan MK soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil Tuai Sorotan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement