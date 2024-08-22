Ada Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada, KA Keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara

JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2024 akan melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa Kereta Api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir. Untuk kereta api yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran Monas dan jalan menuju Stasiun Gambir, karena adanya kegiatan unjuk rasa.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus Hari Kamis (22/8) keberangkatan KA antara pukul 09.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta sore tadi, Kamis (22/8).

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB;

2. Argo Cheribon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB;

3. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB;

4. Pangandaran Plb 7028A Gambir – Banjar, berangkat 09.30 WIB;

5. Sembrani Plb 62A Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 09.50 WIB;

6. Argo Cheribon KA 22A Gambir – Cirebon, berangkat 10.10 WIB;

7. Manahan KA 80 F Gambir – Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB;

8. Argo Merbabu KA 20F Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 14.20 WIB;

9. KA 58 Brawijaya, berangkat dari Gambir berangkat 15.40 WIB;

10. KA 60 KA Bima, berangkat dari Gambir berangkat 17.00 WIB.