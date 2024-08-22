Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Demo Tolak RUU Pilkada, Gedung DPR Dijaga Baracuda hingga Dipasang Pagar Beton

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:37 WIB
Demo Tolak RUU Pilkada, Gedung DPR Dijaga Baracuda hingga Dipasang Pagar Beton
Demo tolak RUU Pilkada di DPR (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan buruh, mahasiswa, hingga elemen masyarakat menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024). Mereka mengkritisi upaya DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melakukan revisi UU Pilkada.
 
Tampak area gedung perwakilan rakyat tersebut dikelilingi pagar beton dengan kawat berduri dan baracuda. Berdasarkan pantauan, di depan pagar teralis Gedung DPR/MPR RI, terdapat pagar beton dengan diatasnya ada kawat berduri. Beton tersebut tampak mengelilingi seluruh pagar gedung perwakilan rakyat.

Sedangkan di pelataran Gedung DPR/MPR RI, tepat di belakang pintu masuk DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, terdapat sejumlah mobil polisi. Salah satunya mobil taktis Baracuda yang kerap digunakan untuk pengamanan aksi-aksi demo.

Petugas kepolisian dan TNI sendiri tampak melakukan penjagaan di depan Gedung DPR/MPR RI. Terdapat pula petugas kepolisian yang melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto.

Pada sekira pukul 10.00 WIB, massa aksi buruh pun telah berdatangan di depan Gedung DPR/MPR RI. Selain mahasiswa, terdapat pula mahasiswa yang juga sudah datang untuk sama-sama melakukan aksi demonya itu bersama para buruh menuntut persoalan Ambang Batas Pilkada 2024.

(Arief Setyadi )

      
