HOME NEWS NASIONAL

3 Lokasi Demo Hari ini di Jakarta dan Rekomendasi Jalan Anti Macet Hindari Aksi Peringatan Darurat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:44 WIB
3 Lokasi Demo Hari ini di Jakarta dan Rekomendasi Jalan Anti Macet Hindari Aksi Peringatan Darurat
3 Lokasi Demo Hari ini di Jakarta dan Rekomendasi Jalan Anti Macet Hindari Aksi Peringatan Darurat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada 3 lokasi demo hari ini di Jakarta dan rekomendasi jalan anti macet hindari aksi peringatan darurat. Berdasarkan keterangan TMC Polda Metro Jaya, aksi demonstrasi tersebut akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga wilayah Sudirman

“Kamis, 22 Agustus 2024, PolMin imbau untuk menghindari arus lalu lintas di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan ada kegiatan masyarakat pada pukul 09.00 s/d selesai,” demikian dikutip dari akun TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro.

Berikut 3 lokasi demo hari ini di Jakarta dan rekomendasi jalan anti macet hindari aksi peringatan darurat:

1. Lokasi Mahkamah Konstitusi

Saat ini Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut bahwa sebanyak ribuan personel dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

2. Lokasi Gedung DPR

Mahasiswa, buruh dan masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Jakarta, hari ini, Kamis (22/8). Pengendara yang akan beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya harus mengetahui titik rawan kemacetan. Salah satunya wilayah Gedung DPR yang berada di Senayan. Tentunya akan ada kepadatan pada titik kemacetan akibat demo buruh hingga mahasiswa.

 

Halaman:
1 2
      
