HOME NEWS NASIONAL

Turut Hadir di Aksi Demo, Sejumlah Komika Indonesia Tolak DPR/MPR RI Anulir Putusan MK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:46 WIB
Turut Hadir di Aksi Demo, Sejumlah Komika Indonesia Tolak DPR/MPR RI Anulir Putusan MK
Ananta Rispo ikut demo
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah komika Indonesia turut hadir dalam aksi demo para buruh dan mahasiswa yang digelar para buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) ini. Mereka pun menolak jika sampai putusan MK soal ambang batas Pilkada 2024 dianulir DPR RI.

"Mengawal agar Putusan MK ini tak diganggu gugat," ujar komika Ananta Rispo di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, hadirnya ribuan buruh dan mahasiwa di depan Gedung DPR/MPR RI itu seharusnya membuatvpara wakil takyat berfikir, jika masyarakat ingin putusan ambang batas Pulkada 2024 itu tak diganggu gugat. DPR diminta tak membuat lelucon dengan menganulir putusan MK tersebut.

Hingga kini, para buruh masih berdatang di Gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi demonya. Arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR RI terpantau macet lantaran kendaraan hanya bisa melakui jalur busway saja.

Para massa aksi demo tampan mengibarkan bendera para buruh hingga bendera merah putih. Mereka juga sempat menyangikan lagu Indonesia Raya di depan Gedung DPR RI.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
