Situasi di MK, Tak Ada Pengamanan Khusus Antisipasi Demo RUU Pilkada

JAKARTA - Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tampak lengang di tengah ramai demonstrasi tolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, Kamis (22/8/2024). Demontrasi dilakukan untuk mengkritisi upaya DPR menganulir putusan MK soal Pilkada.

Konsentrasi massa diketahui dipusatkan di DPR karena akan menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Kendati, DPR akhirnya membatalkan karena tidak kuorum. Namun, aksi demonstrasi juga kabarnya bakal digelar di depan Gedung MK.

Pantauan MNC Portal, pukul 09.52 WIB hanya tampak para awak media bahkan tak ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian. Selain itu, jalanan di Merdeka Barat juga tampak lengang.

Sebelumnya, diberitakan bahwa para Guru Besar, Ilmuwan Politik, Ahli Hukum Tata Negara, Akademisi, Aktivis Pro Demokrasi, dan Aktivis '98 akan turun untuk mengawal putusan MK.

Pasalnya, ada dugaan upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Forum Guru Besar, Akademisi, Aktivis Pro Demokrasi, masyarakat sipil hingga aktivis '98 menilai ini semacam pembegalan terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap konstitusi. Bahkan, disebut sebagai tragedi konstitusional sesungguhnya sedang terjadi.

"Putusan MK vs Revisi UU oleh DPR telah menjadi problem konstitusional yang serius. Ada semacam pembegalan terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap konstitusi. Demokrasi Indonesia telah bangkrut," tulis Forum Guru Besar, Akademisi, Pro Demokrasi, masyarakat sipil dan aktivis '98 dalam keterangannya.