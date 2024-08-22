Habiburokhman Dilempari Botol: Dulu Juga Kita Tukang Lempar-Lempar

JAKARTA - Anggota DPR RI, Habiburokhman dilempari botol air mineral saat menemui massa aksi demo di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) siang tadi. Dia pun tak mempersoalkan lemparan botol yang sempat mengenainya itu.

"Tadi kena lempar beberapa kali, itu risiko wakil rakyat. Dahulu juga kita yang demo di depan ya, kita juga tukang lempar-lempar, sekarang tidak apa-apa. Intinya, aspirasi masyarakat kami perjuangankan," ujar Habiburokhman usai menemui massa aksi, Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, dia tak mempersoalkan tentang pelemparan air mineral oleh massa aksi tersebut. Apalagi, dia pun tak mengalami luka meski air mineral itu sempat mengenainya.

Adapun soal RUU Pilkada 2024, dia menyebutkan, hari ini tak ada rapat pengesahan RUU Pilkada. Dia tak merincikan waktu rapat soal RUU Pilkada kembali digelar.

"Besok kan libur," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi menambahkan, dia bersama Habiburokhman telah menemui massa aksi. Disitu, pihaknya pun telah menjelaskan jika hari ini tak ada rapat tentang pengesahan RUU Pilkada.

"Pak Habib dan juga teman-teman lainnya menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan UU Pilkada karena paripurna yang tadi tidak terlaksana. Jadi, sampai hari ini tidak ada pengesahan UU Pilkada," katanya.