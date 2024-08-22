Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Thomas Lembong Ikut Demo Tolak RUU Pilkada di DPR RI : Negara Kita di Persimpangan!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |14:35 WIB
Thomas Lembong Ikut Demo Tolak RUU Pilkada di DPR RI : Negara Kita di Persimpangan!
Demo tolak RUU Pilkada di Gedung DPR RI (Okezone.com/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ikut berunjuk rasa bersama massa penolak pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). Dia mengatakan demokrasi sekarang berada di persimpangan karena DPR dan pemerintah mau menganulir putusan MK yang mengubah syarat pencalonan di pilkada.

"Mari kita berjuang, mari kita semuanya tertib, damai, bahwa kita marah, bukan berarti tidak bisa damai. Mari kita tunjukan kita kalangan beradab, tertib, dan kita kalangan yang menegakkan konstitusi," ujar pria yang kerap disapa Tom Lembong di depan massa.

Menurutnya, saat ini Indonesia tengah memasuki momen kritis dan historis karena pengabaian putusan MK. Putusan tersebut sejatinya bakal menentukan nasib anak cucu generasi Indonesia ke depannya.

"Ini momen historis, kritis, kita di sebuah persimpangan negara kita di persimpangan, kita menentukan masa depan bukan hanya untuk kita tapi anak cucu dan generasi berikutnya. Sedang kita tentukan saat ini," tuturnya.

Dia lantas mengingatkan, saat demokrasi diruntuhkan, lembaga-lembaga negara wibawanya dihilangkan, itu langkah-langkah menuju kemiskinan dan kesengsaraan. Perlahan, kebebasan akan hilang dan peluang untuk berkarya pun akan hilang.

Pantauan Okezone, massa aksi penolak RUU Pilkada di DPR RI semakin ramai dari berbagai kalangan, mulai masyarakat, mahasiswa, aktivis, serikat pekerja hingga selebritis. Aksi semakin panas karena massa berupaya menjebol gerbang gedung DPR dan melempari ke arah dalam gedung DPR.

Unjuk rasa menolak RUU Pilkada dan mengawal putusan MK bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi sejumlah daerah lain di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan lainnya. 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186480//dpr-T9rN_large.jpg
4 RUU Dicabut dari Prolegnas 2026, Ada Danantara hingga Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186380//dpr_ri-wCAQ_large.jpg
DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361//korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186341//dpr_ri-NF80_large.jpg
Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186325//dpr_ri-5Aoe_large.jpg
DPR Minta Jembatan Tua di Perbatasan Sidoarjo–Mojokerto yang Sempat Viral Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186168//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-GDJU_large.jpeg
Prabowo Rehabilitasi Ira Puspadewi, Begini Respons DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement