PDIP Usung Koster - I Nyoman Giri di Pilgub Bali dan Lima Paslon di Pilkada 2024, Ada Jakarta?

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengusung 6 bakal pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilgub 2024. Selain itu, partai berlambang moncong banteng putih ini juga memberi dukungan terhadap 163 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024.

Hasto berkata, roses kaderisasi partainya yang telah berjalan secara sistemik membuat makin banyaknya kadar PDIP yang menjadi calon kepala daerah. Setidaknya, kata Hasto, sudah ada 558 calon yang didukung PDI Perjuangan selama pengumjman gelkmbang pertama dan kedua.

"Dari total gelombang pertama dan kedua hari ini telah terdapat 474 daerah artinya ada 558 calon," tutur Hasto sebum memberi dukungan kepada para calon di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/8/2024).