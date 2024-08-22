Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Jangan Mengubah Konstitusi Negara dengan Cara yang Sangat Tak Wajar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |14:53 WIB
Megawati: Jangan Mengubah Konstitusi Negara dengan Cara yang Sangat Tak Wajar
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tak boleh ada warga yang mengganggu gugat konstitusi negara. Megawati pun menyinggung perubahan konstitusi yang terjadi beberapa waktu ke belakang.

Hal itu disampaikan Megawati saat memeberikan pidato dalam acara pemberian dukugan calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Mulanya, Megawati menegaskan, perjuangan bangsa Indonesia sangat luar biasa besarnya. Ia pun menyebut, konstitusi tak boleh diganggu gugat.

