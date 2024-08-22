Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Meninjau Pabrik Susu saat Ada Demo Tolak RUU Pilkada, Bungkam saat Ditanya Putusan MK

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |15:06 WIB
Gibran Meninjau Pabrik Susu saat Ada Demo Tolak RUU Pilkada, Bungkam saat Ditanya Putusan MK
Gibran di Pabrik Susu
LEMBANG - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (22/8/2024) untuk memantau produksi susu.

Saat ditanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Gibran hanya bungkam begitupun dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Didampingi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke koperasi peternak sapi bandung utara (KPSBU) di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
 
Usai melakukan kunjungan, Mantan Walikota Solo tersebut hanya bungkam saat ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh awak media.
 
Demikian juga dengan Zulkifli Hasan, yang juga sebagai ketua umum PAN tak memberikan komentar sedikit pun terkait putusan MK ini. Bahkan Gibran dan Zulhas berusaha meninggalkan awak media.

Diketahui, kontroversi terjadi saat DPR mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon kepala daerah dan ambang batas atau threshold parpol pengusung calon kepala daerah.

DPR justru lebih memilih membuat skenario pembentukan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang berjalan singkat.

Upaya DPR tersebut memantik kemarahan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di banyak daerah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
