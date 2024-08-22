Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Full di Istana saat Demo Tolak RUU Pilkada Digelar di Mana-Mana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |15:08 WIB
Jokowi <i>Full</i> di Istana saat Demo Tolak RUU Pilkada Digelar di Mana-Mana
Jokowi full di Istana saat demo talak RUU Pilkada digelar di mana-mana (Foto : Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tetap beraktivitas di Istana Kepresidenan, Jakarta. saat demo tolak RUU Pilkada 2024 digelar di mana-mana.Pantauan MNC Portal, pada pagi hari Presiden Jokowi telah menerima beberapa tamu untuk menghadapnya. Pertama yakni Penjabat (Pj) Gubenur Jawa Tengah Nana Sudjana menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pagi hari ini Kamis (22/8/2024).

Belum diketahui Nana tiba jam berapa, namun Mantan Kapolda Metro Jaya itu keluar dari Istana sekitar pukul 09.18 WIB.

Usia pertemuan dengan Jokowi, Nana mengaku hanya memberikan undangan pernikahan.

"Hanya masalah undangan pernikahan anak. Enggak ada apa-apa ya. Enggak ada kaitannya dengan apa-apa," kata Nana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tak lama, sekitar pukul 10.21 WIB, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bersama dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan petinggi PBNU lainnya tiba di istana untkm mengahadap Presiden Jokowi.

Hampir sejam lebih pertemuan dengan Presiden Jokowi, sekitar pukul 11.49 WIB, Gus Yahya dan Rais Aam Miftachul Akhyar keluar Istana.

Gus Yahya menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). 

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya.

 

Halaman:
1 2
      
